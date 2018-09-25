Горно-Алтайск, 25 сентября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В селе Кош-Агач (Республика Алтай) сегодня, 25 сентября, открыли первый в России памятник семье снежных барсов, погибших в браконьерских петлях. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Altai-republic.ru Открытие памятника снежным барсам в Горном Алтае

Открытие памятника приурочили к гала-концерту республиканского фестиваля «Земля снежного барса», посвящённого воспитанию бережного отношения к ирбису. По данным пресс-службы Фонда дикой природы, фестиваль пройдет 26 сентября столице региона — городе Горно-Алтайске.

С помощью скульптуры в Горном Алтае решили увековечить память о семье барсов — самке по имени Вита и её котятах. История семьи трагична. В 2012 году в долине реки Аргут автоматические камеры впервые зафиксировали двух ирбисов: самку и самца, позже получившего имя Крюк. Самка получила имя Вита — в честь погибшего волонтёра-исследователя, борца за будущее ирбиса в горах Алтая Виктора Самойлова. С 2013 года Виту фотоловушки не фиксировали, учёные ничего не знали о её семье. В 2015 году местные жители сообщили о найденных в петлях двух котятах снежного барса и самке, которая осталась на месте гибели котят и тоже попала в петлю. По всем признакам специалисты определили, что это была Вита и два её котенка.

Снежный барс (ирбис) занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории «уязвимый вид». Точная численность снежных барсов в мире до сих пор неизвестна. По данным WWF, на планете обитает около 4 тысяч особей ирбиса. В России подтверждено обитание не менее 63−65 особей. Ключевым местообитанием снежного барса в Республике Алтай является Кош-Агачский район региона. Здесь насчитывается не менее 35 особей ирбиса — около 50% всей популяции вида в стране. В долине реки Аргут в Республике Алтай обитает единственная группировка снежного барса в России, численность которой растёт и сегодня оценивается в 18 особей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Республике Алтай обнародовали промежуточные итоги первого в России масштабного исследования трансграничных группировок снежного барса. Научные экспедиции проводилось на хребте Чихачева. Учёные насчитали не менее пяти особей этого редкого жищника. Кроме того, при помощи фотоловушек удалось выяснить, что на Алтае ещё живёт старейший из известных снежных барсов — самец Хоргай. Последний раз он попадал на камеры весной 2018 года, а до этого долго отсутствовал, и ученые опасались, что он мог не пережить суровую зиму.