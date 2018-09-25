Курган, 25 сентября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Одиночные пикеты, посвященные передаче в администрацию президента РФ миллиона подписей граждан против пенсионной реформы, состоялись возле редакций крупнейших СМИ города Кургана. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Найман ИА REGNUM Одиночный пикет возле редакции газеты в Кургане

Пикетирующие вышли к Курганской ГТРК и редакции газеты «Курган и курганцы». Акция движения «Суть времени» состоялась одновременно с передачей в приёмную президента в Москве миллиона «живых» — собственноручных — подписей граждан.

Из миллиона подписей 5000 были собраны в Курганской области.

Отметим, во время пикета у редакции Курганской ГТРК к пикетчику подошёл вызванный кем-то наряд полиции. Полицейские нарушений не выявили, проверили документы у пикетчика, взяли объяснительную и ушли.

Читайте также: В России собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы

Активисты и граждане, поставившие подпись под обращением к главе государства, выдвигают следующие требования:

Категорически отвергнуть пенсионную реформу.

Отправить в отставку правительство, осмелившееся выдвинуть такую грабительскую и оскорбительную реформу.

Вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства: развернуть вспять политику коммерциализации систем здравоохранения и образования, делающую качественное медицинское обеспечение и образование практически недоступными для большинства граждан страны.

Предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию еще до конца 2018 года.

Создать не просто новое правительство, а правительство народного доверия, то есть социально-консервативное правительство, принципиально отличающееся от всех прочих постсоветских правительств.

Читайте также: Соцсети о подписях против пенсионной реформы — «нельзя игнорировать народ»