Калуга, 25 сентября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Калужская область присоединится к национальному проекту «Экология», заявила 24 сентября на заседании регионального правительства министр природы и экологии области Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По её словам, проект должен быть разработан правительством РФ до 1 октября 2018 года.

Iludinovo.com Озеро Ломпадь. Людиновское водохранилище

«Экология» рассчитана на период до 2024 года. Планируется, что нацпроект объединит 11 федеральных инициатив, в том числе проект сохранения уникальных водных объектов, лесов, биологического разнообразия и развития экологического туризма, а также «Чистый воздух».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в настоящее время активно проводит работу по указанным направлениям с целью включения отдельных мероприятий в федеральный нацпроект. К примеру, в предварительный перечень уже включен проект «Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища».

По словам Антохиной, основная задача министерства в работе по сохранению лесов — это обеспечение баланса между их вырубкой и воспроизводством. Так, в регионе проводится работа по повышению качества и эффективности лесовосстановления, инвентаризации земель, требующих лесовосстановления, созданию современных инфраструктурных объектов для воспроизводства лесов, обновлению специализированной техники и оборудования, ликвидации в лесах несанкционированных свалок. При условии привлечения должного финансирования, к 2024 году министерство планирует достичь 100% уровня воспроизводства лесов области.

Региональная заявка на участие в проекте по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма готовилась с учетом предложений Национального парка «УГРА». В настоящее время в перечень мероприятий нацпроекта «Экология» вошли инициативы парка по развитию экологического туризма, а также по реинтродукции редких животных — рыси и зубров.

Между тем участие региона в федеральном проекте «Чистый воздух» в настоящее время под вопросом, поскольку Калужская область, по данным Минприроды России, входит в число наиболее чистых в экологическом отношении регионов ЦФО. Однако областное профильное ведомство направило заявку, учитывая растущее число промышленных объектов и автотранспорта.

«В регионе необходимо создать сеть стационарных станций мониторинга воздуха в промышленных центрах с населением свыше 100 тысяч человек, индустриальных парках, а также вдоль автотрасс федерального значения», — заявила Варвара Антохина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин провёл в Новокузнецке совещание по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух. Он напомнил, что в числе приоритетных направлений инициативы — снижение выбросов загрязняющих веществ от транспорта, промышленных предприятий и предприятий теплоэнергетики, а также модернизация государственной наблюдательной сети за загрязнением воздуха и усиление экологического надзора новейшим оборудованием.

«Мы намерены перевести всю отрасль природопользования на цифровые технологии. Функциональные возможности для предприятий расширятся за счёт перспектив автоматизации надзорных процессов, включая использование интернет-мониторинга», — отметил Дмитрий Кобылкин.