Ярославль, 25 сентября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Бывшая глава городского поселения Данилов Наталия Косихина, избранная депутатом облдумы, стала членом Совета Федерации от Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Косихина

Ее избрали на первом заседании облдумы по предложению фракции «Единая Россия». Формально это самая внезапная и головокружительная карьера в облдуме. Косихина впервые избрана в облдуму. Ранее сенаторами становились значительно более опытные и статусные политики: бывший директор НПЗ и многократный депутат Евгений Заяшников, крупный бизнесмен Николай Тонков и экс-губернатор области Анатолий Лисицын.

О Косихиной в региональной политике до выборов в облдуму вообще почти ничего не было известно. Сама она еще несколько дней назад ничего не знала от такой возможности.

Я не могу про это даже думать, для меня это как космос», — сказала корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября Наталия Косихина.

Эксперты предполагают, что Косихина будет занимать этот пост временно, чтобы освободить его для председателя профсоюзов Континентальной хоккейной лиги, олимпийского чемпиона Андрея Коваленко. Коваленко ранее играл за ярославский «Локомотив», имеет связи с регионом, однако пока не может быть сенатором — у него нет положенного по закону срока проживания на территории региона. Когда этот срок наступит, Косихина вернется в думу, а Коваленко займет пост сенатора.