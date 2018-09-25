Калуга, 25 сентября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Калуге перед судом предстанет 31-летний уроженец Республики Таджикистан, который обвиняется в угрозе убийством и других преступлениях в отношении своей возлюбленной и членов её семьи. Об этом 25 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

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По её словам, в марте 2018 года обвиняемый рано утром незаконно проник в квартиру своей девушки. Одолеваемый ревностью, мужчина угрожал ей расправой, а также на протяжении более пяти часов удерживал находившихся в квартире восьмилетнего сына женщины и её мать.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый незаконно находился на территории Российской Федерации. В настоящее время, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд», — сказала Лилия Мошкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 35-летняя женщина с маленьким ребёнком оказалась в заточении у своего мужа. Злоумышленник грозил взорвать газовый баллон. Полиция задержала дебошира. Никто не пострадал. В этой семье проживает семь детей в возрасте от двух до 12 лет. Ранее 48-летний мужчина уже был неоднократно судим.

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