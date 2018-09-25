Пекин, 25 сентября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Китайская компания Geely выложила в сеть фото нового минивэна, известного на данный момент под индексом VF11. Снимки 25 сентября опубликовал портал NJCar.

Geely.com Geely VF11

Эксперты отмечают, что новый автомобиль будет похож на концепт, который компания представила в 2017 году. Салон минивэна получит цифровую приборную панель, большой дисплей мультимедиа-системы, центраьлную консоль с электронным селектором КП и много других интересных элементов. Оборудована машина будет 1,5-литовым мотором мощностю 177 л. с.

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Напомним, Geely планирует официально представить новый минивэн в декабре 2018 года. Ожидается, что компания также выпустит гибридный вариант этого автомобиля.