Пермь, 26 сентября, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Родители учащихся города Пермь возмущены новыми правилами выявления неблагополучия в семьях. О том, какую реакцию в обществе вызвали попытки грубого вторжения в частную жизнь семей, рассказывает редактор ИА REGNUM Наталья Хомутова.

Иван Шилов ИА REGNUM Досмотр холодильника

Можно ли разрешить проблему детского неблагополучия в семьях, приводящего иногда к тяжелым трагедиям, методом жёсткого контроля? Именно такой путь решили опробовать пермские члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Вменив педагогам обязанность проверки семей учащихся, включая инспекцию холодильников и отчеты «наверх» в виде актов обследования жилищно-бытовых условий семьи.

Эта мера вызвала резкое неприятие большинства родителей, в результате возросло количество встревоженных обращений к уполномоченной по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. И Денисова, и губернатор Пермской области Максим Решетников согласны, что новые правила, введенные КДНиЗП, являются явным перегибом в части вторжения в дела семей. Но вопрос — почему власть реагирует только на уже свершившееся нарушение и можно ли предотвратить такие перегибы в будущем, так и остается пока без ответа.

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