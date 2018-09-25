Ярославль, 25 сентября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. 21-летний Артем Денисов, избранный в Ярославскую областную думу от партии «Коммунисты России», стал заместителем председателя комитета по здравоохранению регионального Законодательного собрания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артем Денисов

За него проголосовали коллеги на первом заседании. Артем Денисов — студент Ярославского государственного медицинского университета. Он стал самым молодым депутатом облдумы за всю ее историю. Также впервые партия преодолела 5-процентный барьер и попала в Заксобрание.

Председателем комитета по здравоохранению стал врач Юрий Филимендиков. Денисов будет его заместителем. Правда, не один. Ему будет помогать другой депутат с такой же фамилией — избранный от «Единой России» Владимир Владимирович Денисов.