Москва, 25 сентября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Президент фонда Анна Янчевская рассказала в интервью о цифровой трансформации благотворительности, изменении стратегии программы «Лифт в будущее», масштабном исследовательском проекте «Одиссея» и важности технологической грамотности.

Фото Анны Янчевской с выступления

Ваш фонд один из крупнейших в России, вы работаете уже более 14 лет. В каком направлении сейчас работает фонд и каких результатов удалось достичь?

Мы корпоративный благотворительный фонд и то, какие из целей устойчивого развития считает приоритетными АФК «Система», отражено и в нашей стратегии. Главные проекты фонда сегодня направлены на достижение двух глобальных задач: развитие человеческого капитала и создание технологий для улучшения качества жизни. Это многолетние инициативы, поэтому одновременно у нас в фонде есть целый ряд проектов для поддержки нуждающихся в помощи прямо здесь и сейчас. Это высокотехнологичная медицинская помощь, программы социальной поддержки, развитие доступной музейной среды, просветительские инициативы. По этим направлениям мы имеем возможность добиваться ощутимых социальных результатов достаточно быстро. Если выразить это в конкретных цифрах, то за восемь месяцев текущего года более 700 тысяч россиян стали участниками программ нашего фонда.

Почему вы считаете, что для благотворительного сектора стал актуальным вопрос использования технологий?

Мы видим, что все больше задач — и в рамках стратегии устойчивого развития, и на уровне конкретных социальных вызовов — эффективнее решать цифровыми продуктами и сервисами. В прошлом году на благотворительность в мире было потрачено, по приблизительным оценкам, более 500 млрд долларов, эта сумма год от года растет по экспоненте. С одной стороны, это показатель того, что благотворительный сектор становится более значимым, привлекает все больше новых участников и социальных инвестиций. С другой стороны, растет и объем проблем, с которыми мы работаем. Поэтому нам нужно серьезно думать, как повысить эффективность благотворительности, как масштабировать опыт, построенный исключительно на людях. Без технологических решений, без цифровых инструментов многих задач, которые сегодня стоят перед благотворительным сообществом, уже не решить. Цифровая трансформация сектора это большой внутренний вызов, но мы, фонды, должны осознать всю его серьезность.

Каким образом это видение отразилось на программах вашего фонда, как подошла к цифровой трансформации благотворительности АФК «Система»?

Мы долго изучали разные модели технологического преодоления социально значимых проблем, смотрели на лучшие в мире инициативы в этой области (социальные технологические инициативы Питера Диамандиса, цифровые проекты IBM и др.), на трансформацию благотворительных фондов в других странах, на те изменения, которые произошли за последние десять лет в области продуктов для общества в целом. Кроме того, у нас был цифровой опыт, полученный в рамках некоторых благотворительных проектов фонда и дочек АФК «Система». Например, цифровизация Русского Музея в Санкт-Петербурге, инженерные школы «Лифт в будущее», проекты в рамках стратегии устойчивого развития МТС и другие. Изучая лучшие мировые практики, мы могли на основе своего локального опыта понять главное — что из этого может взлететь тут, а что нет. В результате на базе нашей флагманской образовательной программы «Лифт в будущее» мы впервые запустили технологическую программу. Флагманом программы является исследовательский проект «Одиссея», в рамках которого мы проводим конкурсы по созданию технологий для преодоления социальных проблем. Другие проекты «Лифта» — образовательная программа по микроэлектронике и издание научно-популярной литературы.

В июле вы объявили конкурс на создание поисково-спасательных технологий. Зачем это благотворительному сектору?

Это как раз первый конкурс «Одиссеи». Мы хотим объединить людей из технологий и благотворительности и создать большое сообщество, которое примет участие в создании технологических решений для улучшения качества жизни. Инициатива рассчитана на много лет, первый конкурс будет идти полтора года. В рамках первого конкурса «Одиссея. В поисках человека» мы хотим найти и поддержать тех энтузиастов, которые смогут решить проблему быстрого поиска людей, потерявшихся в природной среде. Для этого нужно предложить технологическое решение, которое позволит определить местоположение человека без источника связи за десять часов в любое время суток при максимально широком спектре погодных условий. Призовой фонд составляет 75 млн руб. Ежегодно в России пропадают десятки тысяч людей, только половина из них найдена, при этом часть людей пропадает в природной среде. Поисково-спасательные отряды сталкиваются с нехваткой технологий, которые позволят многократно ускорить поиск, и по-прежнему ищут только за счет большого волонтерского ресурса. И это не локальная, это общемировая проблема.

Кого рассчитываете увидеть среди участников?

Жестких рамок нет, но мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие инженеры, технологические предприниматели, научные сотрудники, преподаватели и студенты старших курсов инженерных вузов, энтузиасты. Отправить заявку может любой, у кого есть идея, которая отвечает условиям конкурса. Задача, предложенная в нашей инициативе, не имеет эталонного решения, поэтому мы хотим посмотреть на все предложенные идеи, даже самые безумные, и, возможно, найти совершенно нетривиальное решение для поиска пропавшего человека. Доказывать работоспособность своих технологий командами придется на настоящем лесном полигоне. Наши эксперты из поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Ангел», компаний VisionLabs, Sistema_VC, Segezha Group, Сбербанка, IBM и других компаний окажут командам поддержку. На выходе мы хотим, чтобы сообществом были созданы несколько работающих решений, которые могут быть востребованы поисково-спасательными отрядами, государством и обществом. Заявки принимаем до конца октября, итоги подведем в конце 2019 года.

Полтора года — нетипично большой срок для одного конкурса в РФ.

Мы не верим, что задача такой сложности может быть решена в быстрые сроки. Тем более, если речь идет о получении технологического решения, которое может впоследствии привести к экспоненциальным изменениям в обществе. Полтора года, безусловно, длительный срок, но для тех, кто примет участие в инициативе, это не только возможность создать новую технологию, прославиться, заработать денег, но и сделать огромный вклад в развитие общества. Нам важно, чтобы эти люди — инженеры, предприниматели, технические специалисты — всерьез и надолго пришли в наш сектор и приняли участие в инфраструктурных изменениях. Мы честно говорим технологическому сообществу, что нуждаемся в его помощи.

Вы запустили образовательную программу совместно с крупнейшим производителем микроэлектроники в России, ГК «Микрон». А почему вы обратили внимание именно на микроэлектронику?

Для нас важно восполнять дефицит специалистов в этой области, отечественная микроэлектронная элементная база имеет важное значение для развития цифровой экономики. За годы работы «Лифта в будущее» мы накопили серьезный опыт в области проектного обучения и интегрировали его в новый класс образовательных программ фонда. Но если раньше цикл сопровождения будущих инженеров в рамках «Лифта в будущее» составлял 5−7 лет, то сегодня мы находимся в условиях, когда обучать специалистов нужно гораздо быстрее, за год-полтора — поэтому мы запустили годовые программы ДПО для студентов. Работа идет в проектных командах по 2−3 человека с фокусом на получение уникальных инженерных навыков, развитие командных компетенций и создание продукта. В проекте участвуют пять российских инженерных ВУЗов и ГК «Микрон», в первом наборе у нас 80 студентов и они работают над проектами в области интернета вещей. «Микрон» предоставляет участникам наставников, возможность заниматься в лабораториях и консультироваться с экспертами. За образовательный блок отвечает МИЭТ, некоторые модули прочитают практики из японских компаний-партнеров «Микрона». На выходе студенты представят либо научную работу, либо проект, который в перспективе может стать реальным технологическим продуктом.

Как вы будете оценивать успешность этого подхода?

Мы будем оценивать актуальность предложенных идей в области интернета вещей, уровень реализации проектов, их дальнейший потенциал, развитие профессиональных компетенций участников. В зависимости от результатов будем принимать решение о запуске программ по другим направлениям.

В начале разговора вы упомянули о просветительской программе фонда. Она тоже рассчитана на людей с инженерными навыками?

Нет, она предназначена для самой широкой аудитории. В рамках этой программы мы издаем книги и проводим лекции, с помощью которых простым языком объясняем современные технологии, и наша мысль заключается в том, что технологий не нужно бояться, нужно просто больше о них знать. Технологический прогресс драматическим образом меняет наш образ жизни, среду, работу, вообще все, что нам было привычно и известно. И технологическая грамотность позволяет не только адаптироваться к этой новой реальности, но и, что еще более важно, потенциально найти свое место в ней. В сентябре, например, при нашем участии вышла книга британского социолога Джона Урри «Как выглядит будущее?», в которой он объясняет, как общество в своей истории пыталось предвосхитить и конкретизировать будущее: от государственных исследований до воображаемых миров в кино и компьютерных играх. Фонд также поддерживает молодых писателей, которые работают с анализом настоящего и конструированием моделей возможного будущего.

А кто получает эти книги?

Книги мы распространяем бесплатно среди широкого круга благополучателей. Государство, НКО, благотворительные фонды стремятся к тому, чтобы у каждого были равные возможности, но эта цель еще не достигнута. Но независимо от того, где ты родился, какой у тебя социальный статус, какими возможностями ты обладаешь на старте — у тебя всегда должен быть свободный доступ к знаниям. И книги, безусловно, самый дешевый и простой способ обучения. Поэтому наши книги может получить любой человек, который в них нуждается, достаточно просто написать нам в фонд.

Думали, что будем говорить только о благотворительности, а получился разговор о технологиях и будущем.

Вся стратегия устойчивого развития она ведь про будущее. Сегодня люди могут быть волонтерами, а завтра нет. Здорово обучать на программе по микроэлектронике 80 талантливых студентов, а нужно обучать тысячи. С другой стороны, думая о глобальных вызовах, которые ставит прогресс, и о внутренних вызовах в благотворительном секторе, мы все равно не можем оставить в беде людей, которые нуждаются в помощи прямо сейчас. К сожалению, пока мы еще не живем в том мире, к которому стремимся.

Справка. Анна Янчевская возглавила благотворительный фонд «Система» в сентябре 2017 года. Эксперт в области коммуникаций в IT-индустрии. Отвечала за стратегические коммуникации в венчурных фондах Life. SREDA и Sistema_VC. В течение десяти лет занималась продвижением российских технологических компаний в России и за рубежом.

Благотворительный фонд «Система» — основной оператор социальной деятельности компаний группы АФК «Система». Благотворительный фонд «Система» реализует комплекс долгосрочных взаимосвязанных программ, направленных на предоставление возможностей для развития личностного потенциала в технологической среде, создание условий для появления технологических изобретений, направленных на решение социальных проблем, а также поиск путей повышения качества жизни при помощи современных технологий. Приоритет в работе фонда имеют инфраструктурные, системообразующие проекты.