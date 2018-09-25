Санкт-Петербург, 25 сентября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Миллион подписей против пенсионной реформы — серьезная цифра, которая вместе с другими факторами должна заставить власть объявить мораторий повышению пенсионного возраста, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 25 сентября, депутат парламента Петербурга Ирина Иванова, комментируя передачу в Администрацию президента России миллиона подписей граждан, выступающих против пенсионной реформы.

Суть времени Миллион подписей

Как сообщалось ранее, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России миллион подписей граждан, выступающих против повышения пенсионного возраста. Подсчет подписей уже начался.

Сбор подписей в таком количестве должен оказать влияние на власть. К миллиону нужно относиться серьезно. Или пусть они скажут, что миллион — это мало. Мы можем собрать и больше. Подписи против пенсионной реформы собирали в трех четвертях регионов страны.

Государство не дало нам провести нормальный референдум по этому вопросу. Но посмотрите, что происходит на местных выборах. Голосование за оппозицию связано ведь в том числе и с недовольством повышением пенсионного возраста.

У нашего старшего поколения — женское лицо. Мужчины часто просто не доживают до 65 лет. И средств на то, чтобы выплачивать те мизерные пенсии, которые мы выплачиваем, вполне достаточно. Все эти причины вместе должны привести к тому, что по пенсионной реформе должен быть объявлен мораторий.