Ярославль, 25 сентября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области приняла решение начать отопительный сезон 26 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник управления делами администрации Ярославского муниципального района Светлана Загрузина.

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26 сентября тепло начнут давать в школы, больницы, детские сады и стационарные учреждения социального обслуживания, ресурсоснабжающей организацией которых является ПАО «ТГК-2».

А с 1 октября отопление будут включать в остальных объектах соцсферы, жилом фонде и административных зданиях. Администрация Ярославского района первая из муниципальных образований региона заявила о начале отопительного сезона.