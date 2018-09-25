Воронеж, 25 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. 24 сентября завершился прием заявок на участие в региональной интернет-премии «РИФ-Воронеж 2018» и началось голосование за лучшие проекты. Long list участников опубликован на сайте http://2018.rifvrn.ru/premia. В премии принимают участие проекты из городов Черноземья: Воронежа, Липецка, Белгорода, Тамбова, Курска, Орла, Борисоглебска, Россоши, Новой Усмани, Старого Оскола, Мичуринска, Добринки. Голосование продлится до 5 октября. Награды будут вручены 12 октября в рамках форума «РИФ-Воронеж 2018».

Оргкомитет премии «РИФ-Воронеж 2018» Открыто интернет-голосование премии «РИФ-Воронеж 2018»

Как сообщают в оргкомитете премии, она проводится в рамках главного IT-события региона. Фестиваль интернет-технологий «РИФ-Воронеж» состоится 12 и 13 октября в Expo Event Hall (сити-парк «Град»). Организаторы форума — Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, рекомендательный проект LikenGo!, Департамент экономического развития Воронежской области при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

В 2018 году в премии «РИФ-Воронеж» восемь номинаций: лучший корпоративный сайт, лучший информационный проект, лучший сайт в сфере государство и общество, лучший проект в сфере электронной коммерции, лучший авторский проект (блоги, персональные страницы и т.д.), лучшее продвижение в соцсетях, лучший интернет-проект (сайты некоммерческих организаций, сервисов тематической направленности, сайты мероприятий, презентационные проекты, специальные тематические проекты), интернет-компания года

Short list премии формируется на основе открытого интернет-голосования (3 финалиста в каждой номинации) и выбора экспертов (еще плюс 3 финалиста в каждой номинации).

Участие в интернет-голосовании на официальном сайте премии могут принять все пользователи сети интернет независимо от места их проживания. Все голоса проходят верификацию, организаторы отслеживают и пресекают попытки «накрутки». Результаты голосования видны в онлайн-режиме. В 2017 году за номинантов было отдано 60 000 голосов. Каждый член экспертного совета независимо оценивает проекты по следующим критериям: оригинальность и актуальность идеи, полезность (востребованность), эстетика, качество контента.

Победителей из числа 6 финалистов в каждой номинации выберет экспертный совет путем прямого голосования. Торжественная церемония вручения пройдет 12 октября в клубе AURA.