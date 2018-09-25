Калуга, 25 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» полным ходом идет реализация проекта по внедрению «умного учета», который является одним из важнейших направлений цифровизации электросетевого комплекса.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» «Умный счетчик»

Как сообщила 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, по состоянию на 20 сентября в рамках энергосервисных контрактов филиалом «Калугаэнерго» установлено 10 478 «умных счетчиков». Эти работы в 2018 году ведутся в 10 районах Калужской области: Дзержинском, Ферзиковском, Малоярославецком, Боровском, Людиновском, Мосальском, Сухиничском, Барятинском, Думиничском и Спас-Деменском.

С начала реализации проекта калужские энергетики взяли динамичные темпы, так как снижение коммерческих потерь — приоритетное направление для филиала «Калугаэнерго». Всего в рамках энергосервисных контрактов в населенных пунктах 20 районов Калужской области и пригородах областного центра до конца 2019 года будет установлено порядка 150 тысяч интеллектуальных приборов учета с возможностью дистанционного автоматизированного сбора данных. Основной объем работ будет выполнен в 2019 году.

«От установки «умных счетчиков» потребитель только выигрывает. Повышается качество и надежность электроснабжения за счет исключения незаконного пользования электроэнергией. Потребитель даже может снизить свои расходы за счет применения дифференцированных тарифов «день-ночь» и реально экономить. То есть установка «умного учета» дисциплинирует потребителей и стимулирует рационально использовать энергоресурсы. Надо отметить, что установка счетчика для потребителя абсолютно бесплатная! Прибор устанавливается на опоре ЛЭП. Потребителю выдается дисплей, отображающий текущее показание счетчика и другие данные, которые автоматически собираются на сервере сбора информации», — сказала Наталья Копоня.

Для электросетевой компании внедрение интеллектуальной системы учета имеет ряд существенных преимуществ. Суммы издержек, которые раньше несла электросетевая компания в связи с возмещением затрат за незаконно потребленную электроэнергию, будут дополнительно направляться на реализацию производственных программ, что повысит надежность электросетевого комплекса региона и расширит возможности по подключению новых потребителей без дополнительных затрат на строительство новых энергомощностей. Безусловно, это будет способствовать развитию экономики региона, повышению его инвестиционной привлекательности.

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