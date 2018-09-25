Челябинск, 26 сентября, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Закрыть городскую свалку Челябинска, которая десятилетиями отравляла окружающую среду, собирались еще в конце 80-х. В итоге ввоз мусора на эту свалку запретили в сентябре 2018 года, но последствия оказались такими, что в городе было объявлено предчрезвычайное положение. Что заставило ситуацию развернуться именно так, пишет редактор ИА REGNUM Александр Комаров.

Ирина Юрина ИА REGNUM Свалка в Челябинске

Прежде всего, хотя подрядчикам, вывозящим мусор, и предложили разгружаться на трех полигонах за пределами города, рекомендации вняли не все и в день закрытия многие приехали на прежнее место, а приехав, попытались тут же и разгрузиться. Когда стараниями ГИБДД и общественных патрулей это не удалось, то особо отличившиеся разгрузились, где пришлось. Вторая проблема связана с теми самыми альтернативными площадками, например, в селе Полетаево, возле которого находится одна из них, протестующие граждане даже добились поддержки суда, но и это не помогло, а строительство другого полигона взамен этому еще даже не началось.

Тем временем в городе начали возникать стихийные свалки, а около десятка подрядчиков просто отказались вывозить мусор — ведь расстояние выросло, а тарифы нет. Один из крупнейших подрядчиков, частная компания «Горэкоцентр плюс» 20 сентября и вовсе заявил о прекращении работы в этом направлении. В дело вмешалась прокуратура с требованием к властям города навести порядок. Срочные меры, однако, не оказывались достаточными, и 23 сентября дворы оставались замусоренными. Мэр объявил о режиме повышенной опасности. Последовали кадровые решения. К делу подключились подрядчики из других городов, и, по словам мэра Евгения Тефтелева, на уборку за бюджетный счет площадок, за которые отвечал «Горэкоцентр плюс», потребуется в лучшем случае не меньше 10 дней; ситуация на площадках в зоне муниципального предприятия решается быстрее.

Какими остаются вопросы к этой истории по части извлекаемого урока, читайте в статье: Как Челябинск превратили в свалку

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