Омск, 25 сентября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на краснокнижного лебедя-шипуна, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 сентября, в региональном УМВД. Охотник убил и ощипал редкую птицу.

55.мвд.рф Перья убитого краснокнижного лебедя

О произошедшем полицейским рассказал охотинспектор из Москаленского района. По его словам, неизвестный застрелил птицу в дневное время на озере Камышное близ села Звездино. Егерь застиг злоумышленника во время ощипывания лебедя.

Полицейские установили, что птицу отстрелил 39-летний омич, имеющий 10-летний охотничий стаж. У него изъяли ружье, 10 патронов, тушку птицы. Экспертиза установила, что убитая птица — это лебедь-шипун, внесённый в Красную книгу Омской области. Охота на него полностью запрещена.

Омич стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первое ЧП в Сибири, связанное с лебедями. В июне 2018 года в Алтайском крае нашли стаю лебедей, попавшую в мазут. Потеряв возможность летать и страдая от перегрева, несколько особей вышли на дорогу к людям. Их выхаживанием занялись волонтёры.