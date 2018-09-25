Москва, 25 сентября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России 1 млн подписей жителей страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Активисты «Сути времени» передают в администрацию президента 1 млн подписей против пенсионной реформы. 25 сентября. Москва

По его словам, подсчет подписей граждан, выступающих против пенсионной реформы, уже начался.

Как передавало ИА REGNUM, ранее движение «Суть времени» собрало 1 млн подписей жителей РФ, выступающих против повышения пенсионного возраста в стране.

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