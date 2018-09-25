Ярославль, 25 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. 25 сентября на первом заседании Ярославской областной думы выяснилось, что до оргкомитета не дошло решение фракции ЛДПР о выдвижении кандидата на пост председателя облдумы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Ярославской областной думы

Ведущий заседания — старейший депутат Александр Воробьев — сообщил, что на этот пост выдвинуты два человека. «Единая Россия» выдвинула экс-главу Ростовского района, соратника губернатора Дмитрия МироноваАлексея Константинова, КПРФ — первого секретаря обкома Александра Воробьева. Это вызвало удивление представителя ЛДПР Андрея Потапова.

«Фракция ЛДПР выдвинула на должность председателя Владимира Смирнова. Решение фракции было зарегистрировано в аппарате. Это какая-то диверсия», — сказал депутат Андрей Потапов.

Куда пропало решение ЛДПР о выдвижении, оперативно выяснить не удалось. Александр Воробьев сказал, что в председатели может быть выдвинут депутат и непосредственно на заседании. Андрей Потапов передал решение фракции в оргкомитет, в результате чего Смирнов стал претендентом на этот пост.