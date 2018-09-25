Ярославль, 25 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. 25 сентября депутаты Ярославской областной думы на первом заседании заксобрания 7 созыва попытались вернуться к вопросу отзыва на проект пенсионной реформы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума была одним из региональных парламентов, которые не представили отзыв на реформу в Госдуму. Официально это произошло из-за несоблюдения сроков рассмотрения документа, неофициально депутаты не решились делать это перед выборами.

На первом заседании облдумы вопрос об отзыве на законопроект попыталась внести в повестку дня депутат от КПРФ Елена Кузнецова. Она говорила, что Госдума еще не приняла закон во втором чтении, и дать свой отзыв еще не поздно. Депутат Андрей Ершов предложил сделать голосование поименным.

Депутат от «Единой России» Николай Александрычев напомнил коллегам, избранным от ЕР, что они должны голосовать так, как решила фракция накануне заседания. В итоге за включение вопроса высказалось 19 депутатов, против — 11 и 19 воздержалось. Решение не было принято.

Ярославская облдума так и не выскажется официально на тему пенсионной реформы.