Ярославль, 25 сентября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Ярославское правительство собирается покрыть из бюджета убытки котельных, работающих на мазуте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На сайте регионального правительства появилось уведомление о разработке документа, который сделает возможным покрытие убытков из-за непредвиденного роста цен на топливо.

Yarregion.ru Котельная в Ярославской области

В 2018 году у ресурсоснабжающих организаций возникли убытки вследствие непредвиденного роста цен на топливно-энергетические ресурсы. В результате организации не имеют возможности погасить задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и сформировать необходимый запас топлива для вхождения в отопительный период 2018—2019 годов», — говорится в уведомлении о разработке документа.

Компенсации из бюджета могут получить 54 организации, пострадавшие в 2018 году от роста цен на топливо. В течение текущего года резкий рост произошел только на один вид топлива для котельных — мазут. Как и другие нефтепродукты, он резко подорожал в начале года вследствие «налогового маневра» правительства. В основном котельные на мазуте сохранились в сельской местности.

Механизм компенсации убытков ресурсоснабжающим организациям в Ярославской области существует и сейчас — бюджет выплачивает им разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Однако он касается долгосрочного регулирования, так как невозможно предсказать резкие колебания цен на топливо. Новый механизм позволит оказывать помощь энергетикам более оперативно.