Воронеж, 25 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Состав правительства Воронежской области будет сформирован в течение ближайших двух недель. Об этом на еженедельном рабочем совещании 24 сентября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Глава региона также заявил о необходимости создать общественные советы — при каждом органе исполнительной власти.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Совещание в правительстве Воронежской области

«В том виде, в котором Общественные советы есть сейчас, назвать их эффективными нельзя, и исполнительные органы власти не заинтересованы во взаимодействии с ними. Сейчас подходящее время для того, чтобы расширить советы, обновить их состав и изменить формат работы, в том числе, взаимодействия с властью. В течение двух недель будет сформирован состав правительства Воронежской области, и в течение двух месяцев после этого должны быть сформированы Общественные советы при каждом ИОГВ», — подчеркнул губернатор.

Председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева сообщила, что сегодня в регионе сформировано и работает 25 общественных советов, еще три находятся в стадии переформирования. В них входят почти 150 граждан. Неля Пономарева представила на утверждение единое положение о формировании и деятельности Общественных советов, где были бы закреплены срок полномочий советов — три года, периодичность проведения заседаний (раз в квартал), обязанность участия в расширенных заседаниях Общественной палаты и другие важные параметры. По мнению Пономаревой, отбор кандидатов и утверждение списка членов советов должна вести независимая комиссия, которая сможет проводить конкурсный отбор непосредственно в Общественной палате.

Александр Гусев поддержал предложения о создании единого документа, регламентирующего процесс формирования и дальнейшего функционирования Общественных советов при исполнительных органах власти Воронежской области, а также согласился встречаться с председателями советов и обмениваться мнениями. Он также напомнил, что необходимо разработать или приобрести электронную платформу, которая позволит членам Общественных советов оперативно получать и обрабатывать информацию и участвовать в обсуждении и принятии решений органами исполнительной власти.