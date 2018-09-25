Москва, 25 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Сегодня, 25 сентября, температура воздуха в Москве не прогреется выше 10 градусов. По области столбики термометров остановятся на отметке 6−11 градусов. По данным Гидрометцентра, день обещает быть самым холодным в сентябре.

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

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Жителей и гостей столицы ждёт облачная и дождливая погода, а также сильный западный ветер, порывы которого могут достигать 15−20 м/c. Атмосферное давление будет пониженным и составит 737 мм ртутного столба.

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Синоптики отмечают, что Москва и Московская область останутся под влиянием ненастного циклона. Осадки прогнозируются до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 24 сентября в Москве стала самой холодной за первый осенний месяц. Температура опускалась до 6,6 градуса. Предыдущий температурный минимум в столице был зафиксирован 14 и 17 сентября — 7,8 градуса.