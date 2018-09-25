Омск, 25 сентября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ) принял на своей площадке Всероссийскую научно-практическую конференцию «Нефть и окружающая среда», в ходе которой были рассмотрены вопросы безопасности освоения нефтяных ресурсов России и стран СНГ, сообщает 25 сентября пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ученые обсудили эколого-биологические особенности влияния нефти на природную среду и медико-биологические исследования состояния здоровья населения в условиях производства добычи, транспортировки и переработки нефти. Ключевыми докладчиками на пленарном заседании выступили: профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Вячеслав Вершинин, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Омского НПЗ Владимир Генералов, профессор ОмГПУ Аркадий Григорьев.

«На конференции были представлены исследования основных ведущих центров, занимающихся изучением нефти: Омского государственного педагогического университета, Югорского государственного университета, Оренбургского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина», — сказал Григорьев по итогам мероприятия.

Отмечается также, что в работе конференции приняли участи представители из Казахстана и Киргизии. По итогам встречи было принято решение проводить конференцию не менее одного раза в три года.

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