Липецк, 25 сентября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст надо, потому что на одного работающего приходится много неработающих пенсионеров. Взносы в Пенсионный фонд РФ (ПРФ) поступают не в той степени, какой нужно, чтобы выплачивать пенсии пенсионерам. Такая ситуация требует каких-либо действий хочет кто-то этого или нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела назначения пенсий с учетом специального стажа и оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения ПФР по Липецкой области Елена Евсина.

Пенсия Былое и думы

Пенсионная реформа была принята в 30-х годах XX века. Тогда пенсионная система была построена по другому принципу. С того времени многое изменилось в экономике страны, появилось много автоматизированных рабочих мест, выросла продолжительность жизни, повысилось качество жизни, поэтому настала пора пересмотреть параметры пенсионной системы. Кроме того, все бывшие республики СНГ повысили пенсионный возраст. России последняя страна, которая к этому моменту подошла.

«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении внес много послабляющих предложений. Большой плюс, что на полгода сократил пенсионный возраст тем, кто пойдет на пенсию в 2019 году, это смягчающее обстоятельство. Кроме того, в среднем на 1 тыс. рублей повысятся пенсии. Сейчас индекс пенсионеров находится на уровне прожиточного минимума. Глава государства стремится перешагнуть через прожиточный минимум, чтобы индексации пенсии у пенсионеров была больше, чем прожиточный минимум, а этого можно достичь за счет повышения возраста, то есть пенсионерам станет полегче жить», — высказал свое мнение Евсина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»