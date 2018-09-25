Чита, 25 сентября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В отношении председателя комитета городского хозяйства, заместителя главы администрации Читы Сергея Скурыдина возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

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По информации ИА «Чита.ру», Скурыдин стал фигурантом уголовного производства еще в августе 2018 года, его подозревают в «неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию города Читы. Следственные действия были связаны с делом о мошенничестве в особо крупных размерах, возбужденном против одного из бывших высокопоставленных чиновников.

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