Омск, 25 сентября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В связи с информацией о возможном загрязнении реки Омь Роспотребнадзор предложил усилить контроль качества водопроводной воды.

Вода

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области предложено усилить производственный контроль за качеством водопроводной воды и технологией водоподготовки хозяйствующим субъектам, осуществляющим эксплуатацию водозаборов из реки Иртыш, расположенных ниже по течению от места впадения реки Омь», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 сентября жители Омска заметили на реке Омь пятна непонятного происхождения, похожие на масляные. Горожане в соцсетях сделали вывод, что в реку попали нефтепродукты. Обстоятельства произошедшего выясняет областное минприроды.