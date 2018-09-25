Москва, 25 сентября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Новая версия Bentley Continental GT уже поступила в салоны российских дилеров, автомобиль оборудован обновлённым двигателем. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба российского офиса марки.

M 93 Автомобиль Bentley Continental GT

Под капотом новой машины скрывается мотор W12 TSI, объём которого равен 6 л. Мощность этого двигателя составляет 635 л. с. Значение его крутящего момента равно 900 Нм. В паре к этому мотору идёт автоматическая коробка передач на восемь скоростей. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,7 сек, максимальная скорость, которую он может развить — 333 км/ч.

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Напомним, Bentley Continental GT представляет собой двухдверное четырёхместное купе класса люкс. Компания выпускает данную модель с 2002 года.