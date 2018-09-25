Москва, 25 сентября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный приговорен к административному аресту на 20 суток, соответствующее решение принял Симоновский суд Москвы 24 сентября.

IlyaIsaev Алексей Навальный

Суд признал Навального виновным в нарушении установленного порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью или имущества.

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Согласно протоколу, блогер призывал к участию в несанкционированном митинге 9 сентября на Тверской улице в столице через свой сайт, Twitter и YouTube-канал. В результате протестующие повредили транспортные средства, в том числе полицейский автомобиль, а также причинили травмы сотрудникам правопорядка.

Напомним, Навальный был задержан 24 сентября сразу после отбытия очередного ареста в спецприемнике, куда он был отправлен 27 августа за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия»). Такое решение принял Тверской суд Москвы.

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