Вашингтон, 25 сентября, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Исполнительный и технический руководители социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер, восемь лет назад основавшие популярный сервис, сообщили о своем намерении покинуть компанию. Об этом пишет 24 сентября The New York Times.

Instagram

По сведениям источников издания, об уходе топ-менеджеров уже уведомлена дирекция Instagram и Facebook. В сообщении источников газеты не указана причина их увольнения. Отмечается, что 34-летний Систром и 32-летний Кригер знакомы с 2010 года, тогда же ими был запущена социальная сеть Instagram, в которой сейчас насчитывается более миллиарда зарегистрированных пользователей.

Уходящие из Instagram руководители намекнули на то, что они намерены работать над каким-то новым проектом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что руководство социальных сетей Facebook и Twitter в декабре 2018 года должно будет отчитаться перед ведомством о выполнении закона о локализации персональных данных российских пользователей.

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