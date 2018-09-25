Казань, 25 сентября, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Долги спасаемого Минпромторгом РФ Казанского завода синтетического каучука (КЗСК), который находится под внешним управлением, могут вырасти на более чем на 2,3 млрд рублей. Претензии к старейшему заводу, который работает на рынке Татарии уже почти 90 лет, выставил аффилированный с ним через бывшего председателя правления обанкроченный банк «Спурт». Ходатайство Арбитражный суд Татарии рассмотрит 4 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, финансовые проблемы у КЗСК начались с участия в новом химпроекте. На его базе в 2010 году было создано АО «КЗСК-Силикон», которое должно было стать оператором проекта по созданию проммощностей для выпуска метилхлорсиланов. В качестве акционера в новое предприятие вошло правительство РФ — с долей 48%. Для реализации госконтракта по строительству использовались заёмные средства, основным кредитором стал «Внешэкономбанк», с которым был заключен договор на 7,8 млрд рулей, но из них было выплачено только порядка 3,4 млрд рублей. Финансирование было приостановлено в связи с разногласиями о стоимости работ. В итоге возникли долги перед подрядчиками, и один из них обратился с иском о банкротстве АО «КЗСК-Силикон». Компания на сегодня находится на этапе конкурсного производства с долгами свыше 4 млрд рублей, но есть шанс сохранить ее — некая строительная компания из Казани предложила погасить долги АО. Это ходатайство суд должен рассмотреть в октябре.

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От участия в химическом проекте АО «КЗСК-Силикон» пострадал и банк «Спурт», аффилированный с КЗСК через экс-главу банка Евгению Даутову, которой в ОАО принадлежит весомая доля. Банк в июле 2017 года лишился лицензии и осенью был обанкрочен, а сама Даутова проходит фигурантом ряда уголовных дел.

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» после того, как у него начались финансовые сложности, сам обратился с иском о собственном банкротстве и одновременно подал заявку о включении его в список российских стратегических предприятий. В список завод был включен, а в рамках дела о банкротстве в отношении него сначала ввели наблюдение и было принято решение спасать важное производство силами госкорпорации «Ростех», Минпромторга РФ и аналогичного министерства Татарии.

29 августа 2018 года в отношении завода ввели внешнее управление.

«Включены требования 31 кредитора с общей суммой требований в размере 4 440 516 091,33 рубля долга, 44 509 456,66 рубля санкций», — отмечается в определении суда, которым введено внешнее управление, и уточняется, что «балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.04.2018 года составляла 3 969 425 тыс. рублей».

Временный управляющий при подаче ходатайства о вводе внешнего управления уточнил, что компания «имеет рынок сбыта, сохранены мощности производства, не разорваны технологические цепочки, заказчики согласны вносить предоплату за размещение заказов, причиной неплатежеспособности является недостаток оборотных средств, в связи с чем имеется потенциал для восстановления платежеспособности».

Внешнее управление ввели сроком на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года, исполняющим обязанности внешнего управляющего назначен Павел Медведев. 26 сентября 2018 года кредиторы должны представить суду постоянного кандидата на эту должность.

Между тем долги завода могут существенно вырасти после удовлетворения заявленного банком «Спурт» требования. Сумма составляет 2 341 230 767,33 рубля. Требование основано на сделках о выдаче должником 32 векселей в марте-апреле 2017 года.

Другие кредиторы настаивают на выделении этого дела в отдельное производство. Суд перенес слушания по спору на 4 октября 2018 года.

Примечательно, АО «КЗСК-Силикон» также пытается вступить в дело завода в качестве кредитора. Обществом заявлены претензии на сумму 37 815 525,16 рубля. Их также рассмотрят 4 октября.