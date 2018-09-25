Красноярск, 25 сентября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Налоговая служба потребовала признать банкротом одну из компаний, входящую в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», который переходит госкорпорации «Ростех». Иск подан к ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», чьи производственные мощности еще в 2013 году перевели на площади другого предприятия группы в Чебоксары. Из-за недочетов иск оставлен без движения, у истца есть время устранить их до 19 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andrey «Efenstor» Pivovarov Красноярский завод комбайнов

Напомним, в составе группы несколько десятков заводов, торговых компаний и фирм иной направленности. Они базируются в восьми регионах России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. В августе 2018 года было принято решение передать концерн, включающий важные оборонные заводы страны, в управление госкорпорации «Ростех». Этому способствовала финансовая ситуация, возникшая в группе, — долги только перед «Внешэкономбанком» по разным подсчётам составляли 68,5−80 млрд рублей. Основная доля из них — это задолженность по кредиту, взятому «Тракторными заводами» семь лет назад, а с 2015 года перешедшего ВЭБ. С 2017 года кредитор сделал попытку вернуть средства, право на которые получил по договору переуступки — была подана серия исков к предприятиям группы, ряд компаний получили требования о банкротстве. Например, управляющая компания группы — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» — находится по одному из таких исков под наблюдением. Долг, который предъявил ВЭБ к ООО, составляет 68,511 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые обязательства концерна увеличил и иск, выигранный «Внешэкономбанком» в середине сентября 2018 года. Решением суда с 13 компаний группы было взыскано почти 30 млрд рублей по кредитному договору от 2010 года. Решение не обжаловано, но и в законную силу еще не вступило.

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Глава ВЭБ Игорь Шувалов в августе 2018 года заверил, что предприятия группы пройдут через финансовое оздоровление и будет проведена реструктуризация долгов. Планируется, что компания «Ростех» возьмет под своё управление оборонную часть концерна, а для гражданских предприятий будет подобран частный инвестор. Среди претендентов называется машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» (ООО «Холдинг Транспортные компоненты»), единственным акционером которого является кипрская компания Tadorix Consultants Limited.

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Не все гладко и у топ-менеджмента концерна. На сегодня признан банкротом его гендиректор Альберт Баков, в октябре будет решена судьба председателя совета директоров Михаила Болотина, к которому подан аналогичный иск.

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Также не завершенными остаются банкротные дела ряда крупных заводов группы, например, «Курганмашзавода». Среди истцов отметился и ВЭБ, выставивший претензии к оборонному предприятию на сумму 68,5 млрд рублей.

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Красноярский завод комбайнов, ведущий историю с 1941 года, также может пополнить ряды банкротов. Между тем уже почти пять лет мощности завода, ранее известного своими комбайнами, работают на другом предприятии группы — ОАО «Промтрактор» в Чебоксарах. Цеха в Красноярске снесены, на их месте планируется реализовать крупный жилищный проект. Красноярский завод был создан на базе двух эвакуированных заводов — Запорожского завода «Коммунар» и Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения им. А. В. Ухтомского.

Иск с требованием признать ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» несостоятельным подала инспекция ФНС по Железнодорожному району Красноярска. Он поступил в суд 11 сентября 2018 года, но 20 сентября притязания были оставлены без движения до 19 октября 2018 года в связи с недочётами. Сумма претензий — 65 504 634,79 рубля.

«В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к заявлению не приложено уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление должнику копий и приложенных к нему документов. Согласно пункту 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, под основаниями иска следует понимать обстоятельства, на которые истец ссылается в подтверждение своих требований к ответчику. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В нарушение указанного требования заявителем не представлены материалы исполнительного производства, подтверждающие размер задолженности», — отмечается в определении суда, которым иск оставлен без движения.

В 2017 году департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска и администрация города Назарово предпринимали попытку обанкротить ОАО, но в конце декабря отозвали претензии, дело было прекращено.