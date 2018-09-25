Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. В Нью-Йорке прошли двусторонние переговоры президентов США Дональда Трампа и лидера Франции Эммануэля Макрона в рамках 73-й Генассамблеи ООН, сообщает Associated Press.

White House Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Сообщается, что главы государств обсуждали вопросы торговли, взаимодействия в рамках НАТО, а также борьбу с международным терроризмом. Перед началом встречи лидеры стран высказали позицию, что одним из приоритетных вопросов для обсуждения являются торговые вопросы по причине торговых споров между США и Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg курс евро укрепился на фоне торговой войны Соединенных Штатов с Китаем и ЕС. Одной из главных причин эксперты агентства называют замену американского импорта в Китае европейским.