Тегеран, 25 сентября, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Решение о перекрытии Ормузского пролива могут принять иранские власти в случае продолжения санкционного давления со стороны Вашингтона, заявил президент Ирана Хасан Рухани в интервью NBC.

Ugo14 Ормузский пролив

Иранский президент назвал такую перспективу весьма реальной.

«Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех», — отметил Рухани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в городе Ахвазе (Иран) стал очередным поводом для Вашингтона обвинить Тегеран в финансировании терроризма. После новых антииранских заявлений Вашингтона Рухани выступил с резкой критикой в адрес американской политики.

Напомним, северное побережье Ормузского пролива (между Оманским и Персидским заливом) принадлежит Ирану, южное — ОАЭ и Оману. Это единственный морской путь для экспорта газа и нефти из стран Персидского залива в Японию, США и Западную Европу.