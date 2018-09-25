Вашингтон, 25 сентября, 2018, 04:03 — ИА Регнум. США приняли решение о поставке на Тайвань запчастей для военных самолетов на сумму $330 млн, сообщает подразделение Пентагона, занимающееся поставками вооружений за пределы Соединенных Штатов.

Al Jazeera English Истребители F-16

Согласно заявлению, США намерены поставить запчасти для истребителей F-16, транспортных самолетов C-130 и запчасти для тайваньских истребителей. О своем решении Пентагон уже уведомил американский конгресс и ждет одобрения. У конгресса есть 30 дней на то, чтобы изучить этот военный контракт и, возможно, заблокировать его.

Напомним, США являются мировым лидером экспорта основных видов обычных вооружений. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2013 — 2017 гг. поставки были выше российских на 58%. Большая часть американского оружия поставляется на Ближний Восток (в Саудовскую Аравию и ОАЭ) и в Австралию.

Что касается отношений с Востоком, американские власти не только поддерживают Тайвань в противовес Пекину, но и продают этому субъекту оружие. Так, в 2010 году китайско-американские отношения осложнились из-за решения администрации 44-го президента США Барака Обамы одобрить продажу Тайваню крупной ($6,3 млрд) партии оружия.