Барселона, Испания, 25 сентября, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Известная оперная певица Монсеррат Кабалье была госпитализирована в Барселоне, сообщает La Vanguardia со ссылкой на осведомленные источники.

Монсеррат Кабалье. 1971

Издание сообщило, что певицу госпитализировали по причине проблем с желчным пузырем. Отмечается, что лечение проходит успешно и певицу планируют выписать в скором времени. По данным издания, ее выпишут после праздника Ла-Мерсе, который отмечается в Барселоне с 21 по 24 сентября.

Напомним, знаменитой певице Кабалье 85 лет. Она получила признание на международном уровне. Так, в 1997 году она награждена российским Орденом Дружбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году певица оказалась на скамье подсудимых по делу о неуплате налогов.

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