Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Военный контингент США останется в Сирии до тех пор, пока Иран не выведет из республики свои войска, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон на 73-й Генассамблее ООН.

Американский солдат

По словам Болтона, это касается не только иранских войск, но и «иранских ставленников» и неких иранских нерегулярных военизированных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент США Дональд Трамп заявил о скором разгроме террористов в Сирии. По его словам, основной вклад в победу над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделала американская армия. Он добавил, что вопрос вывода войск США из Сирии будет рассматриваться лишь после окончательного разгрома террористов.