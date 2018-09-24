Украина, 25 сентября, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Два корабля ВМС Украины «Донбасс» (поисково-спасательный) и «Корец» (морской буксир), проследовавшие по Керченскому проливу под арками Крымского моста, прибыли в порт Мариуполя, «Украинский милитаристский портал».

Mil.gov.ua Буксир «Корец» (справа)

Также вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера «Кременчуг» и «Лубны».

Напомним, 22 сентября «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону РФ у берегов Крыма, а 23 сентября они прошли под арками Крымского моста. Украинские корабли будут дислоцироваться в городе Бердянске (Запорожская область, Украина), где появится новая украинская военно-морская база.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя эти маневры, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на фоне Крымского моста украинские корабли выглядели как «два ржавых корыта».