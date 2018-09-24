В Совфеде рассказали о задержанном в Осло Михаиле Бочкареве
Осло, 25 сентября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Задержанный в Осло российский гражданин Михаил Бочкарев в Совете Федерации отвечал за работу сайта, сообщил близкий к Совфеду источник РБК.
Другой источник в Совфеде, комментируя задержание Бочкарева, сказал:
«Бочкарева действительно подозревают в шпионаже, хотя это кажется странным».
Напомним, 21 сентября в аэропорту Осло задержали российского гражданина, которым оказался сотрудник Совфеда Бочкарев. Норвежские власти подозревают его в ведении разведывательной деятельности.
По данным МИД РФ, Бочкарев находился в Осло в командировке: он приехал в Норвегию на международный семинар 20−21 сентября. В Осло он прибыл по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации.
Бочкарева в Осло поместили на полмесяца под арест. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в МИД РФ был вызван Руне Ресаланд — посол Норвегии в Москве. Российская сторона выразила норвежскому представителю протест.