Саратов, 25 сентября, 2018, 00:37 — ИА Регнум. По факту пожара в многоэтажном доме по улице Буровая в Саратове, при котором один человек погиб, шестеро пострадали, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила старший помощник главы следственного управления СКР по Саратовской области Ирина Мешкова.

Пожар

«Устанавливается причина возгорания, в том числе устанавливаются личности погибшего, а также лиц, по чьей вине произошла трагедия», — цитирует представителя СУ СКР РИА Новости.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Мешкова.

«Жителям соседних от пострадавшего подъездах разрешили вернуться в свои квартиры», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС региона Наталью Куличенкову. В подъезде, где произошел пожар, продолжают работать сотрудники МЧС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 24 сентября жителя многоэтажного дома по улице Буровая, 11 в Саратове были эвакуированы в связи с пожаром в одной из квартир. Всего было эвакуировано 75 человек, в том числе десять человек при помощи спасательных устройств.

Были обнаружены один погибший и двое пострадавших. Мужчину и женщину госпитализировали в ожоговый центр. Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали шесть человек. Четверых жителей госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В МЧС опровергли версию о том, что причиной пожара стал взрыв газа, отметив, что соответствующих сообщений в ведомство не поступало. Ранее сообщалось, что открытое горение ликвидировано.