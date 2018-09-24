Москва, 25 сентября, 2018, 02:05 — ИА Регнум. США серьезно работают в Грузии и добились, что курс на Запад стал в политической элите единственным, сообщила 24 сентября грузинский политик, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она выступила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Политическая элита в Грузии давно «договорилась», что пронатовский, прозападный курс — это единственное, что нужно Грузии. Даже дебатов в этом направлении очень мало. Единственной силой и партией, которая выступает, что Грузии нужна другая политика, это мы. Мы считаем, что Грузии, безусловно, нужно не изолироваться от всего остального мира, не портить отношения со всеми другими государствами, но в первую очередь важно для Грузии именно налаживать отношения с Россией, строить серьезные отношения, о добрососедских и дружеских пока далеко говорить», — заявила лидер партии.

По словам Бурджанадзе, последние 15−20 лет разговоры о стремлении Украины в НАТО «проходят красной линией в грузинской политике».

«И это, в определенном смысле, плод стараний США. Они очень серьезно работают в Грузии, целенаправленно, есть система, по которой они работают, и в Грузии есть часть населения, в особенности молодежь, которая считает, что панацея для Грузии — это вступление в НАТО», — добавила политик.

Как отмечала Бурджанадзе, нынешний курс в Грузии сложился еще в 90-е годы, когда Россия была совсем другой страной и сама стремилась на Запад.