Дакка, 25 сентября, 2018, 00:31 — ИА Регнум. 24 сентября старший вице-президент по управлению зарубежными проектами компании «АСЭ» (входит в состав «Росатома» и выполняет функции генерального подрядчика при строительстве АЭС за пределами России) Александр Хазин сообщил журналистам, что до конца текущего года количество специалистов на строительной площадке АЭС «Руппур» в Бангладеш будет увеличено с 5 до 6 тысяч человек.

Rosatom.ru Нажатием символической кнопки началась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание второго энергоблока АЭС «Руппур»

Увеличение плановое и далеко не предельное — при полном развертывании строительства на площадке будет находиться до 11 тысяч человек. Уже сейчас здесь работают специалисты не только из России и Бангладеш, но и из Индии, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Франции. Одновременно с работами на самой площадке заканчивается первый этап возведения водозащитной дамбы, которая должна надежно защитить АЭС от «высокой воды» в регионе. Закончен первый этап берегоукрепительных работ, которые обеспечат безопасность при подъеме воды на 9 метров от ординарного уровня, весной начнется второй этап этих работ. Консорциум индийских и бангладешских строительных компаний ведет строительство железной дороги между АЭС и городом Ишварди — эта ветка станет частью транспортного маршрута на площадку строящейся компании. Первые поставка тяжеловесного оборудования уже состоялась — в августе был произведен монтаж «ловушки расплава» для первого реактора.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечен на 2023 год, второго — на 2024 год. По словам Александра Хазина, в настоящее время работы идут с опережением графика, и это весьма разумный подход — запас времени, который можно получить при ведении общестроительных работ, не помешает при монтажных и пусконаладочных этапах. Полное соблюдение графика важно не только для выполнения данного контракта, но и как своеобразная «рекламная компания». Руководство Бангладеш уже дало понять, что двух атомных энергоблоков для быстро растущей экономики страны, которая продолжает оставаться энергодефицитной, может оказаться недостаточно и АЭС «Руппур» может оказаться первой, но не последней. Определенный интерес к проектам и компетенции «Росатома» не так давно проявили Филиппины — и это еще одна причина для того, чтобы все работы шли в строгом соответствии со всеми контрактными обязательствами.