Калининград, 25 сентября, 2018, 00:27 — ИА Регнум. 24 сентября пресс-служба «Интер РАО — Инжиниринг» официально сообщила о серьезном событии для Калининградской области — в эксплуатацию принят первый энергоблок газовой Прегольской ТЭС.

Irao-engineering.ru Прегольская ТЭС

Выдаче 19 сентября 2018 г. Ростехнадзором заключения «О соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам» предшествовали 72 часа последних испытаний парогазовой установки (ПГУ), построенной «Интер Рао — Инжиниринг». ПГУ проработала на максимальной и минимальной нагрузках, разгружалась до нижнего предела мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки, работала в режимах выдачи мощности на отдельные районы и так далее. По результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт. После того, как было получено заключение Ростехнадзора, 20 сентября выдало разрешение на ввод первого энергоблока Прегольской ТЭС в эксплуатацию и Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Отметим, что ввод в эксплуатацию Прегольской ТЭС будет знаковым не только для Калининградской области, но и для энергетического машиностроения России в целом. В составе каждого энергоблока — 1 газовая турбина типа 6 °F.03 мощностью 77,9 МВт производства «Русские газовые турбины», котел-утилизатор производства Подольский машиностроительный завод (завод имени Орджоникидзе) и паровая турбина мощностью 36 МВт производства «Силовые машины». Первый за последние годы случай, когда импортозамещение при строительстве электростанции реализовано практически на 100%. Есть и еще один важный момент, связанный именно с Калининградской областью. Напомним, что, помимо Прегольской ТЭС, здесь строятся еще 3 станции — Приморская, Маяковская и Талаховская ТЭС. Этот «квартет» станет первым в России случаем, когда будет реализован проект цифровизации генерирующих энергетических мощностей. Конечно, связано это с тем, что проекты электростанций разработаны совсем недавно, цифровизация была «встроена в архитектуру» изначально. На всех остальных электростанциях внедрять цифровизацию будет значительно сложнее, но тем опыт Калининградской области только ценнее — можно будет оценить экономический эффект на практике, а не в теории.

Остается отметить, что ввод калининградских электростанций будет означать еще и техническую готовность энергетической системы к автономной работе, вне состава кольца БРЭЛЛ. Напомним, что решение о том, сохранится это энергетическое кольцо или нет — за Брюсселем и Европейской комиссией, страны Прибалтики это решение дисциплинированно выполнят.