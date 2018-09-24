Киев, 24 сентября, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Повышение цен на газ для населения сделает значительную часть украинского общества неплатёжеспособным, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов, сообщил 24 сентября телеканал 112.ua.

Неплатёжеспособность

Эксперт отметил, несмотря на то, что до начала отопительного сезона осталось около месяца, граждане Украины не представляют, сколько им придётся платить.

«Предварительно объявлялось, что цены на газ с первого октября будут повышены на 23,5%, но, видимо, эта цифра не окончательная, потому что правительство не достигло согласия с МВФ. Как известно, МВФ настаивает на повышении цен на газ для населения до уровня цен для промышленности. Если сегодня это 6,9 тыс. гривен, то для промышленности около 11 тыс. гривен», — отметил Суслов.

Напомним, по мнению народного депутата Украины Игоря Мосийчука, Украине можно не проводить выборы, а просто назначить руководство страны в дирекции МВФ.

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