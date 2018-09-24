Москва, 24 сентября, 2018, 23:25 — ИА Регнум. В ответ на сбитый в Сирии Ил-20 Россия может предпринять множество шагов, и эти действия не исчерпываются поставками Дамаску комплексов С-300. Об этом 24 сентября заявил доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичёв в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Mil.ru ЗРС С-300

«У нас есть много вариантов на то, что мы можем предпринять, и скорее всего, мы будем действовать в комплексе. Мы можем закрыть небо. Мы можем поставить С-300 сирийцам. Мы можем изменить своё отношение к некоторым аспектам палестино-израильского конфликта, более жёстко реагируя на перенос американского посольства в Иерусалим, поддерживая реакцию арабских стран», — заявил Коновалов.

По его мнению, наиболее вероятно, что в перспективе будет выбран вариант закрытого неба над Сирией. Это, впрочем, может принести определённые риски, даже если все стороны конфликта будут предупреждены и будет налажена связь с израильской стороной на случай появления боевых самолётов Израиля в небе над Сирией.

С другой стороны, альтернативным, прямо не вовлекающим Россию в возможный конфликт, но в то же время весьма болезненным ответным шагом, по мнению эксперта, может стать помощь в формировании современной противовоздушной системы обороны Ирану.

«Мы можем поставить пять-семь дивизионов С-300 (в Сирию). Но для того, чтобы совсем закрыть небо, мы можем не просто поставить отдельные комплексы С-300, а помочь закрыть это небо Ирану, выстроив (ему) полноценную систему противовоздушной обороны», — отметил он.

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль, Москва в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Помимо этого, Россия оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления и будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, которая намерена атаковать объекты на сирийской территории.

Тем временем армия Израиля факты о крушении российского Ил-20 в Сирии не признала и настаивает на своей непричастности к трагедии.