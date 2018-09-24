Вашингтон, 24 сентября, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс обвинила своего тренера Патрика Муратоглу во лжи. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает телеканал RT.

si.robi Серена Уильямс

Скандал вокруг Уильямс разгорелся во время финального матча турнира US Open, где Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке. Во время игры судья сделал предупреждение Серене о том, чтобы она не получала подсказок от своего тренера Муратоглу.

Но Уильямс, вместо того чтобы принять это предупреждение и продолжить борьбу, впала в истерику и обвинила судью во лжи. Тогда судья лишил Уильямс очка. Но теннисистку уже «понесло», после того как она пропустила очередной удар от Осаки, она в ярости сломала ракетку о покрытие корта. В итоге судья лишил Уильямс гейма.

Вместо того чтобы смириться с поражением и объясниться с судьями, Уильямс начала качать права с нажимом на то, что судьи якобы подвергли её дискриминации по половому признаку.

И вот тренер Уильямс Муратоглу признался, что он действительно подсказывал Уильямс.

Но теперь проигравшая Серена обвиняет уже своего тренера во лжи.

«Я не понимаю, о чём он говорит. Я у него спрашивала: никаких подсказок не было. У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания», — в недоумении сказала Уильямс.