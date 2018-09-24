Киев, 24 сентября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Томос об автокефалии Украинской православной церкви является актом о духовной независимости Украины, заявил заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко 24 сентября в эфире ток-шоу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

"Это фактически акт о духовной независимости. Это означает, что никакой другой церковно-религиозный центр не будет определять, кто канонический, а кто не канонический, кто может обращаться за таинством в церковь, а кто не может, где правильный патриархат, а где неправильный патриархат. Каждый сможет выбрать», — заявил чиновник.

Павленко отметил, что главное — избавиться от влияния «иностранного государства». Только тогда граждане Украины смогут разобраться между собой.

Напомним, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит томос об автокефалии, поскольку имеет на это право.

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