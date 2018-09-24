Ташкент, 24 сентября, 2018, 21:58 — ИА Регнум. В городе Алмалыке (Ташкентская область) начал работу филиал российского НИТУ МИСиС, который будет готовить высококвалифицированные инженерно-технические кадры для производственно-промышленной отрасли республики, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Минвуза Узбекистана.

Misis.ru Студенты Узбекистана

Как говорится в сообщении, основными направлениями деятельности филиала обозначены подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические задачи для производственно-промышленной отрасли республики.

Кроме того, в вузе будут проводится фундаментальные и прикладные научные исследования в области металлургии, горного дела и в других отраслях промышленного производства, создаваться условия для тесной интеграции образовательной и научной деятельности с производством и другое.

В 2018/2019 учебном году в филиале на очной основе будут обучаться 150 студентов по направлениям «горное дело», «металлургия» и «автоматизация и управление технологических процессов и производств».

К учебному процессу наряду с отечественными специалистами привлечен высококвалифицированный преподавательский состав из России, имеющий многолетний опыт педагогической деятельности в ведущих вузах РФ и зарубежных стран, говорится в документе.

Сообщается, что филиал обеспечили самым современным учебным и научным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, программными продуктами, учебной и научно-методической литературой и другое.

«Филиал тесно сотрудничает с московским вузом, а также другими образовательными и научно-исследовательскими центрами зарубежных стран в области металлургии, горного дела и других отраслях промышленного производства. Выпускникам филиала будут выданы дипломы установленного образца НИТУ МИСиС, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане и РФ», — сообщает ведомство.

Данный университет является четвертым российским вузом, открывшим свое отделение в республике. Кроме этого вуза, в республике функционируют филиалы МГУ, Университета нефти и газа им. Губкина, Экономический университет им. Плеханова.