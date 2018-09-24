Киев, 24 сентября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Война с Россией является для Украины историческим шансом «с мясом оторваться от русского мира», заявил львовский журналист Остап Дроздов, 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Моя мысль с самого начала остаётся неизменной:

Дипломатический разрыв

Общение с Россией только через международных посредников

Остановка железнодорожного сообщения

Визовый режим

Остановка торговли, запрет инвестиций

Полная блокада Крыма и Донбасса (никаких пенсий, электричества, воды, товаров и услуг)»

Дроздов считает, что вопрос полного разрыва отношений с Россией уже перезрел.

«Войну с Россией я воспринимаю как исторический шанс наконец оторваться от русского мира с мясом. Когда, как не сейчас?» — подчеркнул журналист.

Отметим, что запись Дроздова поддержал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и депутат Верховной рады Игорь Гузь.

Напомним, ранее Дроздов заявил, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко Россия перешла к новой тактике борьбы с Украиной — она попытается сохранить Донбасс в составе Украины на правах автономии.

Читайте также: Россия перешла к следующему этапу «войны» с Украиной — журналист-русофоб