Сеута, Испания, 24 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Береговая охрана Испании задержала в порту Сеуты российское судно «Заполярье», принадлежащее ОАО «Мурманское морское пароходство». Об этом 24 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

Константин Коровин. Мурманский берег

Как отмечается, на минувшей неделе судно было принудительно отбуксировано в порт на основании того, что находилось критически близко к побережью полуанклава Сеута и создавало угрозу.

Кроме этого, местные власти выразили обеспокоенность истёкшим сроком регистровых документов у экипажа судна, который находится там ещё с середины лета.

По информации РИА Новости, в начале июля судно «Заполярье» загрузило 22 тонны технической соли для дорог и должно было направиться из Сеуты в британский Тис, однако из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива так и не отправилось в пункт назначения.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас заявила, что российское судно задержано до разрешения ситуации в рамках Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта.