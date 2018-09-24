Киев, 24 сентября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Украинские власти поздно согласились с предложением фракции «Оппозиционный блок» о необходимости ввода миротворцев ООН в Донбасс. Об этом 24 сентября на своей странице в Facebook написал депутат, сопредседатель фракции «Оппоблок» Александр Вилкул.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Зимой 2014/2015 я с трибуны Верховной рады предлагал введение миротворцев. Власть меня критиковала, а теперь заявила, что выйдет с этой идеей к ООН. Вот только уже погибли десятки тысяч людей и нанесен колоссальный экономический ущерб государству», — отметил Вилкул.

По его словам, международные партнеры интересовались у него, «почему украинский МИД, как ответственная за это структура, не готовит проект Резолюции Совета Безопасности ООН о введении миротворцев?»

«Ответ понятен уже не только внутри страны, но и за рубежом: власть научилась зарабатывать на войне и деньги, и политические рейтинги. Она, на самом деле, не хочет прекращения выгодной ей войны», — считает Вилкул.

Он сообщил, что от Украины ждали не только подготовки проекта резолюции, но и организации прямых переговоров с США и Россией о его принятии. «Я настаивал на организации этих переговоров, потому что каждая из стран — участниц Совбеза ООН может наложить вето на Резолюцию о введении миротворцев. Сейчас ситуация может сдвинуться с мертвой точки. В конце недели украинская делегация планирует выступить на Генассамблее ООН о введении миротворцев», — добавил Вилкул.

Он также пообещал, что после победы на выборах «Оппоблок» реализует проект по введению миротворцев в Донбасс.

«Но проблема в том, что иностранные партнеры относятся с недоверием к нынешним заявлениям этой власти. Они понимают — это может быть просто очередной пиар-ход перед выборами. А на самом деле продолжится кровавое обогащение и уничтожение страны и людей. Поэтому мы, как оппозиция, продолжаем вести переговоры с европейскими и американскими политиками. Они знают, что после победы на выборах мы реализуем проект по введению миротворцев», — подытожил Вилкул.

В то же время депутат Вилкул и партия «Оппоблок» не уточняют, на каких условиях и в каком формате они хотят ввести в Донбасс миротворцев.

Напомним, в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обращении в Совбез ООН с просьбой о введении миротворцев в Донбасс. В том же году Киев подготовил свой проект резолюции в Совет Безопасности ООН о вводе в Донбасс миротворцев ООН. В сентябре 2017 года документ был направлен на рассмотрение Совбеза ООН после прохождения процедуры согласования с США, Германией и Францией.

При этом Россия неоднократно заявляла, что введение миротворческого контингента в Донбасс не предусмотрено в Минских соглашениях. На территории региона могут присутствовать лишь наблюдатели ОБСЕ.

Как сообщалось, в феврале 2018 года на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев в Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.