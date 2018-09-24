Ужгород, Украина, 24 сентября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Круглый стол на тему «Вызовы на западных границах Украины» состоялся в Ужгородском национальном университете, сообщило 24 сентября издание «Вголос».

Цитата из м/ф «Жил-был пес». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Борьба с инородцами на Украине

Эксперты и представители общественности обсудили, как быть с пятой колонной, проживающей возле границ Украины и стран Евросоюза.

«На Украине действительно нарушаются права венгров и румын, потому что они 27 лет из-за просоветских политиков лишены права учиться на языке государства, в котором живут. Государство само воспитало поколение венгроязычных украинцев, а теперь должно решить этот вопрос», — считает заместитель руководителя Закарпатской организации неонацистской партии «Свобода» Ирина Гармасий.

Участники много говорили о наработках в области привлечения к уголовной ответственности агентов влияния, коллаборантов и о защите информационного пространства от манипуляций. К примеру, депутат Хустского горсовета Роман Роман заявил, что Украине не следует разрешать двойное гражданство, а чиновников, имеющих паспорт другой страны, следует привлекать к уголовной ответственности.

Руководитель Научно-идеологического центра Дмитра Донцова Олег Баган призвал «отойти от шароварщины» и перейти к наступательному национализму.

Напомним, круглый стол был собран после публикации видео выдачи венгерских паспортов в городе Берегово в Закарпатье. Сегодня, 24 сентября, представители неонацистской партии «Свобода» пикетировали здание консульства, утверждая, будто Венгрия раздаёт свои паспорта в угоду России и лично президенту Владимиру Путину.

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